İnsan gerçekten bir şeylerle oynamayı seviyor ve bunun sonunda bir şeyler yapıyor. Yaptığı o şeyle de oynuyor.

Ne ki bunun sonucunda ilkin iyi şeyler düşünüyor, iyimserdir. Bununla ben gündelik yaşamımı kolaylaştıracağım diyor, aklından geçiriyor, ne ki bunun çok kötü sonuçları da olacağını pek düşünmek istemiyor.

Bir de bakmış ki bunun sonucunda hiç de iyi olmayan şeyler de olabiliyor. Ya bundan bir pişmanlık duyuyor ,bunu bir kontrol edeyim diyor, denetimde tutalım diye bunun çarelerini tedbirlerini geliştirmek gibi bir zorunluluk ile karşı karşıya kalıyor.

Ne ki bu her zaman bir tehlike, tehdit arzediyor. Ondan sonra kafanı iki elinin arasına al , düşün babam düşün, bir elin yüreğinde. Tedirgin bir biçimde, kaygı içinde yaşa dur. O kadar sıkıntı ve dert varken başında.

Madam Curie diye bilinir ama bu adı Pierre Curie ile evlendikten sonra almıştır. Polonyalıdır.Asıl adı Maria Salomea Sk∏odowska .

Madam Curie bir üniversitede hocadır. Derslere girip çıkmaktadır. Ne ki bir gün üniversite kurulu onun laboratuvarına yer ve izin vermez. Madam Curie buna çok içerler. Pierre ona yardımcı olur. Benim atölyemde,laboratuvarımda çalış der. Bu beraberlikten bir yakınlaşma doğar. Öyle idi, böyle idi sonuçta Pierre ile evlenirler.

Madam Curie’nin çalışma alanı atomun içindeki radyasyon salınımıdır.

Bilindiği gibi bir düşünür, Demokrit bölünemeyen en küçük parçaya atom demişti.

Bu düşünür yani Demokrit, Marks' n tezinde de yer alan bir isimdir. O zaman ancak bu kadarı biliniyordu. Daha sonraki yıllarda araştırmalarda kuantum fiziği ile görüldü ki atom altı parçacıklar da var.

Bu keşif bütün bilinenleri alt üst etti. Bilinen bütün şeylerin yeniden gözden geçirilmesine ve başka sonuçlar elde edilmesine yol açtı.

Çernobil Atom Regülatör 'ündeki kazadan sonra dünya bu konuyu yeniden bir düşündü; düşünmesi için pek çok sebep vardı. Bu kazadan sonra bir radyasyon salınımı ne kadardır, insanları ne ölçüde ve nasıl rahatsız eder?

Ben o zaman Gökçeada 'daydım.. Hemen, sağlık ocağından bir hekimle, yanlış hatırlamıyorsam adı Zeki idi, onunla görüştüm, kütüphane de konu ile ilgili bir ' söyleşi ' gerçekleştirdik.

Ben bir hayli hazırlıklı idim. Hiroşima ve Nagazaki ye atılan atom bombasının yaptığı etkiler sonucu neler olmuştu bunlar biliniyordu. Bunları bir notlar halinde hazırladım. Bunlar , bu notlar evi derler toplar iken bir biçimde elime geçti. Aradan uzun bir süre geçti,ne oldu bilmiyorum.

Davetiye bastırdım .

Salon bir hayli kalabalıktı.

Ben konuyu açtım. Tabii ki Çernobil kazasından bahisle, bir şeyler söyledim. Sonra Zeki'ye soru yönelterek ' radyasyon nedir ne değildir ' diye açtım konuyu.

İlk atom bombasının babası Oppenheimer.

Ama Dr. Robert Oppenheimer bundan pek memnun değildir. New Meksico’da takdir belgesini alırken şunları diyordu.

'Bu gururun derin bir endişe ile karışık yaşanması gerekiyor. Atom bombaları ile savaşan bir dünyanın veya savaşa hazırlanan bir dünyanın veya savaşa hazırlanan ulusların envanterine yeni silahlar olarak eklenecek, insanlık günün birinde Los Amelos ( atom bombasının üretildiği gizli üs ) ve Hiroşima adlarına lanet edeceklerdir. Bu dünyanın halkları birleşmeli, aksi halde yok olacaklardır. '

Oppenheimer’in küllerini, eşi Kitty, bir kavanoz içinde 1967’nin fırtınalı ve yağmurlu bir gününde Karayipler’deki Carval kayalıkları, Conga ve Lovongo adaları arasında 20 metre derinliğe bir tekneden atar.

Ve eşi Kitty kısık bir sesle, “istediği yer burasıdır” der.

Aynı olayı dinamiti bulan Alfred Nobel’de de görüyoruz. Nobel dinamiti bulur. Bu bir patlayıcı maddedir. Nitrogliserin-sodyumkarbonat bileşimi olan bu maddenin insanlığa zarar verdiğini görünce bilim dallarında başarı kazanmış bilim adamlarına ve edebiyat alanında başarılı yazarlara ödül koyarak bir iç rahatlığı elde etmek ister.

Oppenheimer 'nin hayatını konu alan bir kitap yayımlanmış ve yine hayatını konu alan bir film de yapılarak vizyona girmiştir.

Yine aynı şey yapay zekâ için de söz konusudur.

Aman bu işi durdurun, tehlikeli bir hal alabilir diye feryat figan ediliyor.

BM Genel Sekreteri de bu konuda bir açıklama yaparak nükleer faaliyetler yanında tehlikeli bir rol oynayabilir diye bir uyarı yaptı.