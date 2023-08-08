Bu bir insan için çok ciddi ve üstünde önemle durulacak hususların belki de en başında gelen noktalarından biri olarak görülmeli ve bu hususta alınacak tedbirler hem kişisel hem de eğitimcilerin, psikologların iyi hazırlanmış ve bu hususa odaklanarak çözüme yönelik birtakım çalışmalar yapmaları gerektiğini düşünmek pek doğaldır.

Hem kişinin hem de toplumun sağlığı o zaman büyük bir tehlike altındadır.

Sağlıklı bir beyin, sağlıklı ve iyi bir vücut demektir.

Sağlıklı bir beyin iyi düşünecek, zararlı olanlardan uzak duracak, problemlere çok daha iyi verilen akılcı ve bilimsel çözümler arayacak ve bir an evvel sonuca varıp hayata dahil olacaktır. Bir pürüze, açmaza yer vermeyecektir.

Şimdilik yalnızca beyin konusuna değineceğiz. Prof. Dr. Derya Uludeniz bu konuyu dile getirdi.

Toplum bu konu üzerine uğraşan hekimlere çok güzel bir isim koymuş. Beyinci diyorlar onlara.

Bu konunun uzmanlarından biri de Prof. Dr. Sinan Canan. Bu iki isim daha çok öne çıkıyor çünkü daha çok görünüyorlar. TV'lerde görünüyorlar, kitap ve videoları var.

İnsanları bu hususlarca sürekli uyarıyorlar. Sanki başka işleri yokmuş gibi bu hususlara vakfetmişler kendilerini.

Derya Aladüz'e göre insan gittikçe yalnızlaşıyor. Bu yüzden ki insanlarla bir araya gelme, iletişim kurma gibi eylemlerden uzak kalıyor.

Beyin birtakım seslerle muhatap olmak sayesinde sinir ağlarını daha çok yemas ettiriyor. Sesleri işitmek dolayısıyla iletiyi anlamak ve kimi vakit de karşılığını verecek muhakemeyi kurmak gayreti ile içinde yer alan sinir ağını işletiyor. Bu yüzdendir ki beyin daha iyi işliyor, çalışıyor.

Daha geçen gün, ünlü bir şef olan Rengin Gökmen üniversite üniversite gezip yaptığı konuşmalarda müziğin zihni geliştirdiğini, aynı zamanda gazeteye vermiş olduğu raporlarında paylaştığı gibi paylaşıyordu.

Bu yeni bir bilgi de değildir, çok kadimdir. İbn Sina ve Farabi'nin müzik ile ilgili kitaplarından yararlanmak suretiyle akıl hastalarının müzik ile tedavisini Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere, şifahanelerinde, görmekteyiz. Erişmek kolaydır, elverişlidir.

Ben Edirne'deki şifahaneyi gezdim ve doğrusu, şaşıp kaldım.

Bu yöntemi son yıllarda Prof. Dr. Ayhan Songar da uyguluyordu, Doç. Dr. Oruç Güven'in de yaptığı müzikler ile. Kasetleri de yayınlandı. Hangi hastalığa hangi makamdaki müzik iyi geliyor, sayelerinde saptanmıştı.

Her iki ilim adamını da kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.