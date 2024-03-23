İMVAK’ın bu haftaki konferans konusu “Çorum’daki Sahabîler” olacak.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına Emekli Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, vakıflarının düzenlediği seminerler serisinin bugün devam edeceğini duyurdu. Bu hafta İMVAK’ta “Çorum’daki Sahabîler” konusunun ele alınacağını belirten Ali Ilıca, seminere konuşmacı olarak ise ilimizin genç akademisyenlerinden hemşehrimiz Dr. Öğretim Üyesi M. İhsan Hacıismailoğlu’nun katılacağını duyurdu.

Ilıca yaptığı açıklamada “Programımızda Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir konu müzakere edilecektir. Şehrimizin manevi ikliminin en fazla hissedildiği yer Hıdırlık mevkisidir. Peygamberimizin yakın arkadaşlarından bazı isimlerin burada medfun olduğuna inanılır. Düğünlerde gelin-damatlar başta olmak üzere çok kişi tarafından çeşitli vesilelerle buradaki türbeler ziyaret edilir. Bu bölgede mezarı olan herkes için dualar edilir. Mezarlarda dua etmek, türbe veya kümbet yapmak, ölenlerin ruhunun bizleri gördüğü, izlediğine inanmak gibi inançlar Türklerde yaygındır. Atalar kültü ile bağlantılıdır. Arap kültüründe bunları çok fazla görmek mümkün değildir” dedi.

Ali Ilıca açıklamasını şu şekilde sürdürdü: Ortaköy yolundan Çorum’a gelenler Yörükevleri Cami üzerindeki tepeye gelince yani Hıdırlıktaki türbeleri ve şehri görünce selavat getirir ve 3 ihlas 1 fatiha okurlar. Bu bölgedeki tepeye de “Selâvat Beleni” derler. Türklerde, Hz. Peygamber sevgisi öyle yüce bir konuma ulaştı ki O'nu gören, O'nunla sohbet eden, O’nunla komşuluk yapan sahabileri bu topraklara ayak bastı diye, O Yüce Peygamberimizin hatırına, Hıdırlık yatırlarına ayrı bir önem verdiler. Bu Cuma günü konferansımızda Çorum'daki sahabileri konuşacağız. Peygamberimizle dostluk ve muhabbetlerini dinleyeceğiz. İçerisinde olduğumuz mübarek günlerde Peygamberimizi ve sahabîlerini konu edineceğiz. Ziyafete, kadın erkek ayrımı yapmaksızın halkımızı davet ediyoruz. Sizleri de programa bekliyoruz.

İMVAK KONFERANSLARI HAKKINDA…

Öte yandan İMVAK- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında halkımızın dini, tarihi, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda düzenlediğimiz konferanslar halkımızın büyük ilgisini görmüş, etkinliklerimizin kamuoyuna duyurulması konusunda yerel basınımız bizlere ciddi destek vermiştir. Bu nedenle etkinliklerimize katılan, tebrik ve teşekkürlerini ileten halkımıza, yoğun gündemlerine rağmen konferanslarımızı kamuoyunu duyurma ve paylaşma konusunda her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz, gördüğümüz yerel basın temsilci ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ