Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM'de kurulan çözüm süreci komisyon heyetinin İmralı’da bölücü örgüt elebaşına yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği açıklandı.

MHP’li Mustafa Hidayet Vahapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyareti tarihi bir hata olarak değerlendirdi.

Vahapoğlu paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Hiç gerek yoktu, devletimizin bekasına yönelik tehdidi daha da artıracak ve sosyal yapımızı sabote edecek tarihi bir hata idi. Atılmaması gereken ve sonuçları yıllarca yeni problemlere kuluçkalık yapacak yanlış bir adımdı. Muhtemelen yanlış yapıldığının, heyeti gönderme kararı alan karar vericiler de farkında olmalı.

Buna rağmen ekip gönderildi ise çok önemli bir sebebi olmalıdır. Bu sebep kamuoyundan saklanmamalıdır. Bu tür konuların sırrı olmaz ayrıca gizlemek daha vahim sonuçlar doğurabilir. Ekibin gönderilmesine duyulan ihtiyaç ve teröristbaşı ile heyetin yaptığı görüşmenin tutanağı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

