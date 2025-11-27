Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nin yöneticiliğinden emekli olarak kendi atölye çalışmalarını sürdürmeye başlayan Dursun Boran Oran’ın, Çankaya Grup Sanat Galerisi’nde açılan “Kuşlar ve Renkler” konulu sergisine, sanatçılar yoğun ilgi gösterdi.

10 Aralık’a kadar gezilebilecek olan serginin açılışına, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Bünyamin-Lale Balamir, Kadir Şişginoğlu, Himmet Gümrah, Güzin Arısoy, Nevzat Can, Mehmet Altınok, halim Utlu gibi sanatçılar katıldı.