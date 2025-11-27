Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Başkan Yardımcıları Gönül Özdilli ve Gülden Arzoğlu, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında detaylı bilgiler vererek kurulun hedefleri, devam eden faaliyetleri ve kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik planlanan yeni adımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Heyet daha sonra, Ticaret İl Müdürü Tülay Koldaş Şahin’i ziyaret ederek kutladı ve başarı dileklerini iletti.