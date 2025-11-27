Çorum’da görev yapmış valiler; Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım, Atıl Üzelgün’ün eşi Zeren Üzelgün ve Hüseyin Poroy’un eşi Ayla Poroy, eski Bayburt Valisi Osman Dıraçoğlu’nun eşi Şengül Dıraçoğlu, emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in eşi Makbule Şahin ve yolu Çorum’dan geçmiş kimi bürokrat eşleri 25 yıldır düzenli olarak bir araya geliyorlar.

Ankara’dan ve Yıldırım’ın Kayseri Valiliği döneminden Perihan Yıldırım’ın bir grup Kayserili arkadaşı, geçen yıl Çorum’a gelmişler, Vali ve Belediye Başkanı eşleri tarafından kendilerine jestler yapılmıştı.

Dün de, Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Ankara Hakimevi’nde ağırlandılar. Çorum’dan Hülya Yolyapar’ın da katıldığı yemek, son derece samimi ve coşkulu geçti; karşılıklı sevgi, saygı ve dostluklar tazelendi.