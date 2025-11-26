Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın annesi, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’nın babaannesi Behice Özüyağlı (83) tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İlimizin köklü firmalarından Özüyağlı Tekstil sahiplerinden manifaturacı Ahmet Özüyağlı’nın eşi, Kenan, Yusuf, Faysal Özüyağlı ve Güzide Kürkcü'nün annesi, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı'nın babaannesi Behice Özüyağlı son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumenin cenazesi Aksemseddin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Arslan Kaynar, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı yerde hemşehrimiz Gürsün Yıldırım ve Ahmet Yönel’in de cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi