İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilimiz Mecitözü İlçesi’ne çok amaçlı kültür merkezi yaptıracak.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, 2 yıldır devam eden çalışmaların ve girişimlerin olumlu sonuçlandığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yaptırılacak kültür merkezinin Belediye Meclisi’nden geçtiğini ve Başkan İmamoğlu tarafından da onaylandığını, önümüzdeki bahar aylarında temelin atılacağını müjdeledi.

AYLAR’DAN TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Tahtasız ve Aylar, Mecitözü Kültür Merkezi Projesinde kendilerinden desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Bülent Akköse'ye teşekkür ziyaretinde bulunarak, bundan sonra yapılacak çalışmaları belirledi.

İMAMOĞLU ONAYLADI

Verilen bilgiye göre; Mecitözü İlçesine kültür merkezi yaptırılması konusu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçti, Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından da onaylandı. 2023 yılı ilkbahar aylarında ise temel atılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, içerisinde 500 kişilik düğün salonu, 250 kişilik konferans ve toplantı salonu, sergi salonu, kafeterya, 40 kişilik konaklama oteli, mutfak, 7 adet dükkan ve çeşitli eklentilerin bulunacağı kültür merkezinin yaklaşık 75 milyonluk bir yatırımla gerçekleştirileceğini açıklayarak, “ilçemize hayırlı olsun” dedi.

AYLAR: “İHTİYACI KARŞILAYACAK”

Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, proje için Mecitözü’nün Bahçelievler Mahallesi Mehmet Ağar Parkı yanında 7 dönümlük yer belirlendiğini, proje taslağının hazır olduğunu, projenin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını ve bahar aylarında temel atılarak inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Aylar, Kültür Merkezi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte ilçenin büyük bin ihtiyacının karşılanmış olacağını vurguladı. Aylar, kendilerine her konuda destek veren ve yanlarında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da taleplerine olumlu yaklaşan ve Mecitözü’nün büyük bir ihtiyacının karşılanması noktasında gereken desteği veren Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)