68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idamlarının 53’nci yıldönümünde Mecitözü’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilen 68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla anıldı. Mecitözü Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma toplantısı CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in açış konuşması ile başladı.

CHP tabanının önde gelen isimlerinden, geçmiş dönemde İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Avukat Sadık Eral'ın konuşmacı olduğu anma programına önceki dönem CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, Atiye Yaşar ve Ahmet Çiftlik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Avukat Sadık Eral konuşmasında “Bugün Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in fikirleri; halkın egemen olduğu, adaletin hüküm sürdüğü, emeğin değer bulduğu bir Türkiye özlemini diri tutuyor. Onlar, hala eşitlik ve adalet için yürüyen herkese ilham olmaya devam ediyor” ifadesinde bulundu.



“FİKİRLERİ EMEĞİN DEĞER BULDUĞU

BİR TÜRKİYE ÖZLEMİNİ DİRİ TUTUYOR”

Bugün Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in fikirlerinin; halkın egemen olduğu, adaletin hüküm sürdüğü, emeğin değer bulduğu bir Türkiye özlemini diri tuttuğunu dile getiren Avukat Sadık Eral, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tam 53 yıl önce, 6 Mayıs 1972’de, Türkiye halkının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik mücadelesine ömürlerini adamış üç yiğit devrimci; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, darağacına yürüdü. Onlar, 12 Mart faşist cuntasının karanlığına karşı, başları dik, yürekleri cesaretle dolu yürüdüler. İdamlarına onay verenlerin adları tarih sahnesinden silinip giderken, üç fidanın adı milyonların yüreğinde yeşermeye devam etti. “Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!” diye haykırarak geceyi yırtan bu gençler, yalnızca kendi çağlarının değil, tüm zamanların umudunu haykırdılar. Emperyalizme ve faşizme karşı verdikleri mücadele, hala korku salıyor emperyalistlerin ve işbirlikçilerin yüreğine. Unutulmamalı ki; Deniz ve arkadaşlarının ilham kaynağı, Mustafa Kemal Atatürk ve onun öncülüğünde gerçekleşen Cumhuriyet Devrimiydi. Deniz Gezmiş bunu mahkemedeki şu sözleriyle açıkça dile getirmişti: “Bu memlekette Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa, onlar bizleriz. 35 milyon metrekare vatan toprağı işgal altındayken, bizim millî bütünlüğü bozmakla suçlanmamız gülünçtür.”

6 Mayıs'ta idam edilen yalnızca üç genç değil, aynı zamanda “Tam Bağımsız Türkiye” idealine yöneltilmiş bir saldırıydı bu. Ancak halkın yüreğinde yaşayan özgürlük inancı, darağaçlarını aşarak bugüne kadar geldi. Ne mutlu ki o hayal idam edilemedi. Bugün Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in fikirleri; halkın egemen olduğu, adaletin hüküm sürdüğü, emeğin değer bulduğu bir Türkiye özlemini diri tutuyor. Onlar, hala eşitlik ve adalet için yürüyen herkese ilham olmaya devam ediyor. Daha gencecik yaşlarında bize inandığımız bir yolda nasıl dimdik yürünebileceğini, tam bağımsız Türkiye özleminin önemini, ve Nazım'ın dediği gibi ölümün adil olması için yaşamın da adil olması gerektiğini öğreten, yüreğimizde orman olan darağacındaki üç fidanı büyük özlem ve saygıyla anıyoruz.”