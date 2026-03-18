İlçedeki mahalle ve köy muhtarlarınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kamu kurumu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Nayman, burada yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin önemli bir paydaşı olduğunu söyledi.

Mecitözü Kaymakamlığının kapısının muhtarlara da vatandaşlara da açık olduğunu ifade eden Nayman, herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Muhabir: Anadolu Ajansı