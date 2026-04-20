Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek ilçenin doğalgaz talebini dile getirdi.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Başkan Aylar, Mecitözü’nün Hıdırlık ve Şeyhler mahallelerine doğalgaz verilmesine ilişkin çalışmaların, Çorumgaz tarafından 2027 yatırım programına alınacağını bildirdi.

Mecitözü Belediye Başkanı Aylar, kendilerini güleryüzle karşılayan ve isteklerine olumlu karşılık veren Ahmet Ahlatcı’ya teşekkürlerini iletirken, iki mahalleyi doğalgaz konforuna kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.