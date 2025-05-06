Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen fuarda 11 proje, öğrenci ve velilerin ilgisine sunuldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve davetliler, açılış töreninin ardından fuarı gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Fuarda, Mecitözü İmam Hatip Ortaokulu’ndan matematik ve dil edebiyat alanlarında 2, Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden ise 2'şer kimya ve matematik, 3 biyoloji ve değerler eğitimi ile coğrafya alanlarından birer olmak üzere toplam 11 proje sergileniyor.

Editör: AA AJANS