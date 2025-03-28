Gerek eğitim, gerekse sportif faaliyetlerle adından söz ettirmeyi başaran Mecitözü Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk projesinde de Mecitözü’nün ve Çorum’un önde gelen okullarından bir tanesi durumunda.

Okul Müdürü Ayhan Karaman önderliğinde “Bir ağaç bir insan” projesi kapsamında önceki gün Mecitözü Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri 100 adem çam fidanını toprakla buluşturdu. Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman ve daire amirlerinin katıldığı törenle fidanlar dikildi. Okul Müdürü Ayhan Karaman, projeye destek veren başta Mecitözü Milli Eğitim Müdürü İrfan Doğru’ya Mecitözü Orman İşletme Müdürlüğü’ne , tüm katılımcılara, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.