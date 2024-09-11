Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne vurgu yapılan İlköğretim Haftası kutlama programına Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını Ender Önder Özçakır yaptı.

Yurttaşlığın en önemli sınavının verildiği ilköğretimde çocuklara her şeyden önce bir yaşam biçimi olarak demokrasiyi öğreterek özümsemelerini sağlamamız gerektiğine değinen Okul Müdürü Özçakır, “Üreten ve yaşama doğrudan katılan insanların mutlu olabileceği gerçeğini unutmamalı, çocuklarımızın yaşamdan tat almalarını sağlamalıyız” dedi.

Öğrencilere seslenerek zamanı doğru kullanan kimselerin başarılı ve mutlu olacağını dile getiren ve tarih boyunca destanlar yazan bir milletin çocukları olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlatan Özkaçır, Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi muhtaç oldukları kuvvetin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu, geleceği özgür ve kalkınmış, dünyaya yön veren Türkiye’yi bu çocukların yaratacağını, bu nedenle okul öncesinden başlayarak tüm eğitim sürecinde başarıdan başarıya koşan bireyler yetiştirme amacında olduklarını kaydetti.

Yeni eğitim-öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlandığını vurgulayarak milli değerler ve bilimsel gelişmelerden oluşan bu modelin nihai hedefinin yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında çocukların 3 aylık tatilin ardından okul ve öğretmenleri ile buluşturduğunu hatırlattı.

“Köklü geçmiş, güçlü gelecek” mottosu ile eğitimde geleceği yakalamayı hedeflediğimizi söyleyen Çağlar, Türkiye Yüzyılı’nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlandıklarını, bu modelin eğitimin kalitesini daha da artıracağını belirtti.

Teknolojinin hayatın her alanına nüfus ettiği bir dönemde olduğumuzu hatırlatarak burada risklerin de arttığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, “Teknolojinin bize hükmetmesine, evlatlarımızı esir almasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ün sözlerinden hareketle tüm eğitim süreçlerinde öğrenciler kadar öğretmenlerin de duyarlı çalışmasına ihtiyaç bulunduğunu da ifade eden Çağlar, yeni eğitim öğretim yılında tüm paydaşlarla elele vererek başarılı olacaklarına inandığını da vurguladı.

Vali Zülkif Dağlı’nın konuşması ile devam eden programda okulun jimnastik grubu bir gösteri sundu. 2/A sınıfı öğrencisi Deniz Şahin’in “Okulumuz”, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Baran Ege Gedik’in “Burası Okul Ey Çocuk” ve 4/E sınıfı öğrencisi Duru Elisa Yılmaz’ın “Yeni Ders Yılım” isimli şiirleri ile devam eden kutlama programında daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler temsili olarak okul zilini çaldı. Vali Dağlı ve protokol üyeleri daha sonra ise sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, Öğretmenler Odası’nı da ziyaret ederek eğitimcilerle basına kapalı bir toplantı yaptılar.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında daha sonra ise Saat Kulesi’nden Kadeş Barış Meydanı’na kadar Belediye Bandosu eşliğinde öğretmen ve öğrenciler tarafından yürüyüş yapıldı. Program buradaki atölye çalışmaları ve spor gösterileri ile devam etti.