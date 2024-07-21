İkinci etap hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Ahlatcı Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ligdeki rakiplerinden Adanaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Koru Otel sahasında oynanması planlanan maç yoğun yağmur nedeni ile 20 km mesafedeki Termal Otel'in sahasında yağış olmaması nedeni ile oraya alındı. Çorum FK'da üç tecrübeli isim sakatlıkları nedeni ile forma giyemezken, diğer futbolcuların hepsi forma şansı buldu.

Maçın ilk yarısında Çorum FK topa daha çok sahip oldu ve hücumda daha etkili bir futbol ortaya koydu. Bu yarıda rakibe kalesinde pozisyon vermeyen Kırmızı-Siyahlı takım hücumda da sağ kanattan Suat, sol kanattan Eren ile etkili oldu ancak ceza sahası içinde final paslarını doğru atamadı.



Maçın 38. dakikasında orta alandan Mehdi'nin pasında sol kanattan hareketlenen Eren topla ceza sahasına girdi ve yerden penaltı noktasına çıkardığı topa yeni transferlerden Ahmet Han düzgün bir vuruşla topu Adanaspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Kırmızı-Siyahlı takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK yedi değişiklik ile maça başladı ve savunmanın göbeğinde Mertcan Aşcı ve Atakan Akkaynak forma giydi.

Bu yarıda Adanaspor daha çok topa sahip olmasına karşın Çorum FK ani ataklarla etkili oldu. Kasango, Masis ile yakaladığı net pozisyonlarda son vuruşu yapamayınca farkı açma fırsatından yararlanamadı.

Maçın 75. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Burhan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top köşeden Çorum FK ağlarına gitti ve skor 1-1 oldu.

Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde bulunduran daha etkili olan Çorum FK gol yollarında başarılı olamayınca maçta karşılıklı gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.