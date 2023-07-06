Yeni sezon planlaması doğrultusunda dış transferde hummalı bir çalışma içerisinde olan Çorum FK’da ilk yabancı transferler gerçekleşti. Çorum FK yönetiminin bir süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı futbolcu Thomas Verheydt ile Senegalli futbolcu Zargo Toure dün Çorum’a gelerek resmi imzaları attı. İki futbolcu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. CEO Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu’nun katıldığı imza töreninde iki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan CEO Abdulhamit Yıldız, iki futbolcunun da teknik direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda alındığını ifade etti. Çorum FK’ya katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirten Yıldız, Thomas’a ve Toure’ye Kırmızı-Siyahlı forma altında başarılar diledi.

‘UMARIM BEKLENİLEN

KATKIYI VERİRİM’

Çorum’un ilk yabancı transferlerinden biri olan Hollandalı futbolcu Thomas Verheydt, Çorum’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kısa sürede Türkçe öğrenip gerek taraftarlar, gerekse basında Türkçe iletişim kurmak istediğini de belirten Thomas Verheydt, “Transferim noktasında bize gereken değeri veren Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a ve CEO Abdulhamit Yıldız’a çok teşekkür ederim. Umarım benden beklenilen katkıyı takımıma sağlarım” dedi.

‘TARAFTARIMIZIN

İÇİ RAHAT OLSUN’

Thomas Verheydt’in ardından bir konuşma da Zargo Toure yaptı. Konuşmasına “Ben geldim Çorum” diyerek başlayan Toure, Çorum taraftarından övgüyle bahsetti. Yalçın ve Yıldız’a teşekkür eden Toure, “Taraftarımızın içi rahat olsun. Takımımıza gereken katkıyı sağlayıp başarılı bir sezon geçireceklerini” ifade etti.

THOMAS 9, TOURE İSE 5

NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Çorum FK’nın iki yeni transferlerinin yeni sezon forma numaraları da açıklandı.

CEO Abdulhamit Yıldız, Thomas’ın 9 numaralı formayı giyeceğini belirtti. Geçen sezon 9 numaralı formayı giyen Gökhan Karadeniz’in ise yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini ifade etti. Bir diğer yeni transfer Zargo Toure’nin ise 5 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Yıldız, “Toure’nin 5 numaralı formayı neden çok istediğini ise 5 vakit namazdan dolayı olduğunu belirtti.