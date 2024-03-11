Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. Çocukları ile Ulucami’ye giden vatandaşlar dua ederek teravih namazlarını kıldı. Teravih namazı kılmak için camiye gelen Adem Şahin, “Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden yeniden açılan Ulu Cami’ye geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik” görüşüne yer verdi.



Hacı Nuri Yaşar isimli vatandaş ise, “Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk. İnşallah güzel geçireceğiz. Tüm ümmete hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ulucami’deki teravih namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.