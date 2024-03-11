Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı. Çocukları ile Ulucami’ye giden vatandaşlar dua ederek teravih namazlarını kıldı. Teravih namazı kılmak için camiye gelen Adem Şahin, “Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden yeniden açılan Ulu Cami’ye geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik” görüşüne yer verdi. 

7Aeda6C4 E950 412D 8Cb0 Cd3F7Bc3D802
Hacı Nuri Yaşar isimli vatandaş ise, “Elhamdülillah Ramazan’a kavuştuk. İnşallah güzel geçireceğiz. Tüm ümmete hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.
Ulucami’deki teravih namazına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı. 

670F6E76 F658 469A B495 74F9Fad2D99DFa1Ec274 9B91 4F2D B181 0C315Afb27A2

Editör: HABER MERKEZİ