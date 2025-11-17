İcra dairelerindeki icra iflas dosyası sayıları 25 milyona yaklaşırken, yılbaşından bu yana dosya sayısındaki net artış 2 milyon 666 bini aştı. Dairelere günlük ortalama gelen dosya sayısı ise borç ödeme alışkanlıklarının geçen yıla göre ciddi oranda bozulduğunu gösterdi. 2024 yılında günlük ortalama 2 bin 633 dosya gelirken, 2025 yılı 11 Kasım itibarıyla yılbaşından bu yana gelen günlük ortalama dosya sayısı 8 bin 572 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası yılın bitmesine iki ay kala bile yılsonu enflasyon hedefini kısmen yenilerken, dezenflasyon programından etkilenenlerin sayısı katlanarak artmaya devam ediyor. Bu noktada TBB Risk Merkezinin takibe düşen kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin istatistikleriyle, Adalet Bakanlığı’nın icra iflas istatistikleri birbirine benzer seyirde ilerliyor.

“İlk kez 1 milyonu aştı”

TBB verilerine göre bu yıl Ocak-Eylül döneminde bireysel kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.3 arttı ve 1 milyon 8 bin 777’ye ulaştı. Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödemediği için takibe düşen kişi sayısı ise yüzde 21.8 artarak 1 milyon 261 bin 958’e çıktı.

“Yılbaşından bu yana artış 2.6 milyonu geçti”

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre icra dairelerine intikal eden dosya sayısı yılbaşından bu yana 2 milyon 666 bin adet artarak 24 milyon 992 bine ulaştı ve 25 milyon sınırına yaklaştı. Bu sayı 2024 yılı sonunda 22 milyon 256 bin seviyesindeydi.

EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamaya göre, 2024 yılı ile 2025 yılında icra dairelerine gelen günlük ortalama dosya sayısında ciddi bir fark dikkat çekiyor. Geçen yıl günde ortalama gelen dosya sayısı 2 bin 633 iken, bu yıl günlük ortalama dosya sayısı üç kattan fazla artışla 8 bin 572’ye yükseldi.

2025 yılında aylık bazda yapılan değerlendirmede ise Mart, Nisan ve Temmuz aylarında günlük ortalama gelen dosya sayısının diğer aylara kıyasla çok yüksek olduğu gözlendi. Mart ayında günlük 11 bin 800 dosya gelirken, bu sayı Nisan’da 11 bin 813, Temmuz’da ise 11 bin 500 oldu.