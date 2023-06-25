2022-2023 Sezonunda mücadele ettiği TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta topladığı 79 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihinde ilk kez Spor Toto 1.Lig’e yükselen Çorum FK’nın yeni sezon hazırlık takvimi netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum FK, 2023-2024 Sezonunun saha hazırlıklarına 2 Temmuz Pazar günü, Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde, Çorum’da yapacağı antrenmanla başlayacak. 11 Temmuz’a kadar Çorum’da ilk etap çalışmalarını yapacak olan Çorum FK, Bolu’da kamp yapacak.

Bolu’da iki etaplı sıkı bir kamp programı ile 1.Lig’deki ilk sezonuna hazırlanacak olan Çorum FK, 13 Temmuz’da başlayacak kampın ilk etabını 21 Temmuz’da tamamlayacak. 2 günlük iznin ardından ikinci etap kampı 23-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kırmızı-siyahlı ekip Bolu kampından sonra Çorum’a dönecek ve 11 Ağustos’ta başlayacak yeni sezondaki ilk maçın hazırlıklarına başlayacak.