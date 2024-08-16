Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’la İstanbul’da oynanan maçla ilgili olarak para ve tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 84 bin lira para cezası kestiği Ahlatcı Çorum FK’ya, yine taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle de misafir takım tribününde yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu maça girişlerinin engellenmesine karar verdi. Ümraniyespor maçını Ahlatcı Çorum FK’ya ayrılan tribünden izleyen taraftarlar, kırmızı-siyahlıların haftaya Bandırmaspor’la oynayacağı maçı tribünden izleyemeyecekler.