Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camide Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hacı adaylarına ibadetleri sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Zengin mümin kişiler için hac ibadetinin ömürde bir kere yapılmasının farz olduğunu belirten Erbaş, diğer hac ibaretlerinin nafile ibadet sayılabileceğini söyledi. Hacı adaylarına ibadetlerinin kolay ve mübarek olmasını temenni eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ve bu alanda çalışan acentelerin bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erbaş, 5 bine yakın hocanın, Mekke'deki hastanede 500 civarında doktorun ve sağlık personelinin hacı adaylarının hizmetinde olacağını anlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün oradaki çalışmalarda görülebildiğini dile getiren Erbaş, "Ödül boşuna alınmıyor. Türkiye hac organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2023 yılında dünyanın hacılarına en çok, en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık. 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var. Sizlerin disiplinli şekilde Beytullah'ta, Ravza'da, Arafat'ta, otelinizdeki davranışlarınız, ibadetlerinizi en güzel şekilde yapmanız, bunlar da bizim organizasyonumuzun kolaylığına katkı sağlıyor." dedi.

Türkiye'deki "sıfır israf, sıfır atık" projesini hac sırasında da uyguladıklarını anlatan Erbaş, bu konuda da Türk hacıların dünyaya örnek olması için çalıştığını sözlerine ekledi.

85 BİN HACI ADAYI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hac ibadetlerinin kabul olmasını dilerken, bu yıl 85 bin hacı adayının Türkiye'den kutsal topraklara gideceğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari, hacı adaylarına "hayırlı yolculuklar" dilerken, Suudi Arabistan hükümeti olarak Türkiye'den gelen hacı adaylarını Mekke ve Medine'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Editör: AA AJANS