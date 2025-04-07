Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi arttı. Araç sahipleri heyecanlandı. ABD ve Çin arasında yaşanan tarife savaşları ve OPEC+’ın üretim artışı planı petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrolü haftalık olarak 65,58 dolara kadar geriledi. Bu durum çarşamba itibarıyla benzin ve motorinde litre başına 1,5 TL'den fazla indirim beklentisini yükseltti.

Akaryakıt fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla 1,5 TL’yi aşacak bir indirim bekleniyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşları ve OPEC+’nin üretim artış planı petrol fiyatlarındaki sert düşüşe sebep oldu. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM SİNYALİ

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşları, petrol fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarını 75 dolardan 65 dolara kadar gerilemesine sebep oldu.

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ YOLDA! ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Sözcü’de yer alan habere göre, sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında Çarşamba günü (9 Nisan 2025) itibarıyla, 1,5 TL’yi aşan bir indirim beklendiğini aktarırken, düşüşlerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini aktardı.

GÜNCEL ÇORUM AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.97 TL

Motorin litre fiyatı: 48.26TL

LPG litre fiyatı: 28.98 TL