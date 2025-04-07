Konut ya da iş yeri sahipleri, 2024 yılı içerisinde elde ettikleri kira gelirlerine göre beyanname vermek zorundadır. Bu kapsamda;

Konut sahipleri, yıllık kira geliri 33.000 TL’yi aşıyorsa,

İşyeri sahipleri, yıllık kira geliri 230.000 TL’yi aşıyorsa,

kira gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Bu sınırların altındaki kira gelirleri için ise herhangi bir vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

BEYANNAME NASIL VERİLİR?

Kira gelir vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden dijital ortamda verilebilir. Ayrıca, mükellefler istedikleri takdirde anlaşmalı bankalar veya vergi daireleri üzerinden de beyanname ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE TAKSİTLER

Kira gelir vergisi ödemeleri;

Anlaşmalı bankaların şubeleri,

İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM’ler,

PTT şubeleri,

Vergi daireleri aracılığıyla yapılabilir.

Birinci taksit ödemesi, damga vergisiyle birlikte 7 Nisan 2025 tarihine kadar yapılmalıdır. İkinci taksit ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenebilecektir.

BEYANNAME VERİLMEZSE NE OLUR?

Beyannamesini zamanında vermeyen ya da eksik gelir bildiren mükellefler için;

Özel usulsüzlük cezası,

Vergi ziyaı cezası,

Gecikme faizi uygulanabilir.

Bu nedenle, kira gelirine sahip olan tüm mülk sahiplerinin, yasal sürede beyanname vererek ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir.