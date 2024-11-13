AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, yaptığı açıklamada TOKİ’nin "İlk Evim Arsa" projesinde ilçede hak sahiplerine arsaların 2025 yılının Mayıs ayında teslim edileceğini söyledi.

Projenin Karşıyaka Mahallesi Manastır mevkinde hayata geçeceğini vurgulayan Aluç, Sungurlu’da “ilk evim müstakil arsa” projesine 233 kişinin, “ilk evim müşterek arsa” projesine de 41 kişinin başvurduğunu ve geçerli başvuruların tamamının hak sahibi olarak kabul edildiğini belirtti.

Hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabileceklerini ifade eden Nuh Aluç, “Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112. 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ