Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalırken, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmanın son bölümünde hem de iki kez penaltı kaçırdı.

78.dakikada, ceza sahasında Bandırmasporlu Rahmetullah’ın, Ahlatcı Çorum FK’lı Ozan’ın ayağına basması sonucu VAR uyarısı üzerine kazanılan penaltıyı 81.dakikada Thomas kullandı. Daha önce kullandığı 4 penaltı vuruşunu da gole çeviren Thomas’ın yerden vuruşunda kaleci Zafer soluna gelen topu çıkartarak gole izin vermedi. Maçın orta hakemi Ömer Faruk Gültekin, VAR’ın da uyarısıyla atış öncesi Bandırmasporlu oyuncunun ceza sahasına girdiği gerekçesiyle atış tekrarlandı. Bu kez topun başına Nalepa geçti. Polonyalı oyuncunun kaleci Zafer’in sağına yaptığı sert vuruşta önce üst direğe, ardından yere çarpan topu kaleci Zafer kontrol etti. Böylece, Ahlatcı Çorum FK bu sezon ilk defa bir penaltı vuruşunu iki kez kullanmasına rağmen gole çeviremedi.

11 PENALTININ 9’U GOL OLDU

22.haftada, Ümraniyespor’la oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta da Ozan Sol’un 75.dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Übeyd çıkartmıştı.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK’nın maçlarında bu sezon hakemler tam 14 kez penaltı noktasını gösterdi. Ahlatcı Çorum FK, lehine verilen 11 penaltının 9’unu gole çevirirken, 2’isini kaçırdı. Rakip takımlara verilen 3 penaltı da gol oldu.