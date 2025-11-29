İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin 4'üncüsünün bugün gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yıl "Büyük Ödül" kategorisinde 5 milyon, "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" ile "Sosyal Bilimler" kategorilerinde 2'şer milyon olmak üzere toplam üç kategoride ödül verilecek.

Ödül töreniyle ilgili bilgi veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ödül programının temelinin 2017'de vakfın akademisyen mezunlarına yaptığı çağrı üzerine düzenlenen toplantıda atıldığını, 2019'da ilk ödül töreninin yapıldığını ve devamında her iki yılda bir İlim Yayma Ödülleri'ni verdiklerini aktardı.

Bilal Erdoğan, ödül töreninin yarın 4'üncüsünü gerçekleştireceklerini kaydederek, "3 kategoride iki yılda bir ödül veriyoruz. Bir tanesi Büyük Ödül, yani bir bilim insanının, araştırmacının hayatı boyunca bilime olan katkısını değerlendirmeyi düşündüğümüz bir ödül. Onun yanında Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülü, bir de Sosyal Bilimler ödülünü verdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada hem ödüllerimizi alan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı Türkiye kamuoyuna daha güçlü tanıtma fırsatı buluyoruz hem bilim insanlarıyla kamuoyu arasında köprü oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir yandan da ödüllerin teşvik edici, özendirici bir rolünün olmasını istediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Yani bugün ortaokulda, lisede başarılı bir öğrencimiz kariyeriyle ilgili değerlendirmelerini yaparken, düşüncelerini ortaya koyarken, 'Acaba akademisyen, bilim insanı, araştırmacı olsam' diye düşünürken, 5 milyon lira büyük ödül verildiğini görerek 'Neden olmasın?' diyebilsin, o kararı verebilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimiz var, yani 21. yüzyılda dünyaya damgasını vurabilecek bir Türkiye hayalimiz var. Bunun olması için gerçekten ülkedeki akademik çalışmanın, araştırmanın kalitesinin de hızla yükselmesine ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye'deki parlak gençlerimizin, sadece doktorluk, mühendislik, avukatlık değil, doktorluğun araştırmacısı olmasını, mühendisliğin hocası olmasını istiyoruz. Öğrenciler yetiştiren, araştırmalar yapan, kitap yazanlar olmalarını istiyoruz. Bunun da üniversitelerimizin araştırma imkanlarını güçlendireceğini düşünüyoruz."

Bilal Erdoğan, son yıllarda TÜBİTAK başta olmak üzere üniversitelerdeki araştırmacılara sunulan imkanların arttığını belirterek, "Bir hocamız araştırmasıyla ilgili laboratuvarını artık üniversitesine kurabiliyor. Uluslararası işbirlikleri çok daha hızlı güçleniyor. Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yükselişi de bunun delillerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz adeta İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti olarak bunu taçlandırmış oluyoruz. Hem ülkedeki yerli akademik çalışmanın kalitesini ödüllendirmiş oluyoruz hem de arkadan gelen nesillere akademik kariyerin, bilim insanı, araştırmacı olmanın kıymetli olduğunu, toplumda takdir gördüğünü yerleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

