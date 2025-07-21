Görüşmede şehir merkezi ve ilçeleri kapsayan projeler ele alındı. Özellikle vatandaşların yoğun şekilde faydalandığı güzergâhlarda planlanan çalışmalarla ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.

Çorum’un ulaşım yatırımlarını takip ettiklerini kaydeden Ahlatcı, İlim Yayma Kavşağı’nın yatırım programına teklif edildiğini, Terminal–Stadyum kavşağı projesi için çalışmalara başlanıldığını, Bayat yol ihalesinin son durumunun, İskilip yolu çalışmalarının ve Mecitözü ilçe geçişinde düzenleme taleplerinin görüşüldüğünü bildirdi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çorum’umuzun ulaşım altyapısını güçlendirmek için tüm kurumlarımızla koordinasyon halindeyiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi