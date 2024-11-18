AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Çorum'daki yatırımları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette İlim Yayma Cemiyeti Çok Katlı Kavşak projesi, Stadyum-Hastane Kavşağı Geçiş Yoğunluğunun düzenlenmesi, Bayat Şehir İçi Geçiş Yolu ve Kavşak Dâhil Yol düzenlenmesi masaya yatırıldı.

Milletvekili Ahlatcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

Çevreyolu üzerinde bulunan ve şehrin iki yakası arasında önemli bağlantı güzergâhı olması ve şehirlerarası yoğunluğu nedeniyle bir çok kazaya sebep olması dolayısıyla halk arasında “ölüm kavşağı” olarak anılan İlim Yayma Kavşağı’nın çok katlı olarak yeniden düzenlenmesi için proje çalışmasına başlanıldığını açıklayan Milletvekili Ahlatcı, “Kavşak geçişi 2 veya 3 açıklıklı köprü olarak geçilerek transit geçiş akıcı ve güvenli olarak sağlanacaktır. Kazalara son verecek yeni düzenleme ile bu güzergâhı kullanan hemşehrilerimizin can güvenliği azami ölçüde sağlanmış olacaktır.

Aynı şekilde şehir terminali ve şehir stadyumunun bulunduğu kavşakta geçiş yoğunluğunu düzenleyecek şekilde yeniden düzenlenecektir

Sonrasında İlim Yayma kavşağı inşaat çalışmaları ile birlikte bu kavşağımızın da çok katlı olarak geçilmesi planlanmıştır” dedi.

Bayat’taki şehir geçişi kavşak düzenlemesinin de Karayolları tarafından yapılacağını bilgisini paylaşan Ahlatcı, “Bayat ilçemize önemli katkı sağlayacak şehir geçiş yolumuz tamamlandığında Bayat’ımız var olan güzelliğine bir kat daha güzelleşecektir.

Ülkemize ve Çorum'umuza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi