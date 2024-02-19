Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi dedesi Şahin Polat ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Polat’ın eniştesi, Gülay Harmancı’nın eşi, Bülent ve Levent Harmancı’nın babası İlhami Harmancı (65), vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün (19 Şubat 2024 Pazartesi günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Çorum merkeze bağlı Kazıklıkaya Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR