İskilip, Oğuzlar ve Dodurga kaymakamları, Obruk Barajı havzasında oluşturulabilecek yeni turizm koridoru hakkında fikir birliği yaptı. Bölgenin tarım faaliyetlerinin de değerlendirildiği görüşmede, bölgede birlikte geliştirilebilecek ortak turizm ve tarım projeleri değerlendirildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever’i biraraya getiren buluşmada bölgenin tarım faaliyetleri de değerlendirildi. Ayrıca bölgede birlikte geliştirilebilecek ortak turizm ve tarım projeleri ele alındı.

Baraj havzasındaki ilçelerin turizm potansiyellerinin ortak tanıtımı ve bölgede alternatif turizm türlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı buluşma güçbirliği oluşturmanın önemi de ortaya çıktı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “Obruk Baraj Gölü’ne sınırı olan Dodurga, İskilip ve Oğuzlar ilçelerimizin Kaymakamları bugün bir araya gelerek baraj havzasında yatırım programları kapsamında yapılabilecek tarım ve turizm faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Editör: SELDA FINDIK