Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan İsmail Güzey U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası Konya’da yapıldı. Şampiyonada, antrenör Çelebi Bayır nezaretinde mücadele eden Çorum Belediyespor Kulübü’nden 4 güreşçi kürsüye çıktı.

60 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Mert İlbars, finalde Kayseri Şekersporlu rakibi Cihan Yaşar’ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kiloda mücadele eden Himmet Sandıklı ise Ankara ASKİ’den Kazım Tikenci ile Türkiye üçüncülüğünü paylaştı.

87 kiloda mindere çıkan Çorumlu bir diğer milli güreşçi Samet Yaldıran da elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Kayseri Şekerspor’dan Toygun Aktop’u da yenen Samet Yaldıran, Türkiye şampiyonu oldu.

67 kiloda mücadele eden Fatih Sarıkaya ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

İLBARS VE YALDIRAN AZERBAYCAN YOLCUSU

60 kiloda şampiyon olan Mert İlbars ve 87 kiloda altın madalya kazanan Samet Yaldıran, 20-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan U23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

BELEDİYE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ

Takımlar genel klasmanında Kayseri Şeker Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Ankara TEİAŞ ikinciliği, Ankara ASKİ ise üçüncülüğü elde etti. Bu 3 takımın ardından Çorum Belediyespor Kulübü Türkiye dördüncüsü oldu.