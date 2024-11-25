Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Yalova’da Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri ile bölge toplantısında bir araya geldi.

Bursa’da düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, geçen ağustos ayından itibaren yeni bir yapılanmaya gidilerek 15 bölge müdürlüğü üzerinden ülke genelinde 2 bin 34 yayın ile 14 bin 360 kanuni ve özel müşteriye hizmet verilmeye başlandığını kaydetti.

Yeni yapılanmanın, bağlı bulunduğu müdürlüğü değişen illerdeki yayınlar üzerinde kısa süreli tedirginlik oluşturduğunu, ancak gelinen aşamada iş süreçlerinin aksamadan yürüdüğünü belirten Erkılınç, “Kurum olarak önce niyete bakıyoruz. Niyetiniz iyiyse, kendinize de güveniyorsanız ortada endişe edilecek bir durum yok demektir. Varsa bir hata veya kusur, önce bunun düzeltilmesini bekleriz. Hatada ısrar varsa ancak ondan sonra idari yaptırım seçeneğine başvururuz.” dedi.

“EMEKÇİLERİNİZLE EKMEĞİNİZİ BÖLÜŞMEKTEN ÇEKİNMEYİN”

Asgari fikir işçisi kadrosunda bildirilen isimlerin zaman zaman fiilen görev yapmadığı durumlarla karşılaştıklarının altını çizen Erkılınç, şunları söyledi:

“Gerçekte çalışmayan gazetecinin imzasını ara sıra haberlere atarak meseleyi geçiştirdiğinizi, hatta kandırdığınızı düşünüyorsanız burada yanılan gazetelerimiz ve internet haber sitelerimiz olur, peşinen söyleyeyim. Hele hele bir de çalıştırdığı emekçinin alın terini ödemeyen, ödemiş gibi yapıp gidip banka kartından geri çeken veya eksik ödeyenin iflah olması mümkün değildir. Alın teri ödenmemiş emekçiden okunacak, gazete sattıracak, internet sitesine trafik sağlayacak haber getirmesini bekleyemezsiniz. Bir ilimizde gazete çalışanı arkadaşımız, CİMER üzerinden maaşının ödenmediğine yönelik şikâyette bulunarak belgeleri ulaştırdı, hemen denetçilerimizi gönderdik. Baktık ki iddialar doğru, gereğini yaptık. Sonradan bu arkadaşın alacakları ödense de fayda etmedi. Lütfen emekçilerinizle ekmeğinizi bölüşmekten çekinmeyin.”

KAYIP-KAÇAK İLAN VE REKLAMLARLA MÜCADELE

“Gerçekte bizlerin ve sizlerin el birliğiyle yapması gereken Kurum görev alanına girmeyen, istihdam üretmeyen, adeta merdiven altı diyebileceğimiz yayınlarla kararlı mücadeledir” diyen Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arka kapı diplomasisi ve herkesçe çok iyi bilinen yöntemlerle gerçekleştirilen bu kara delik düzenini bozmamız gerekiyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun kanunların açıkça ihlal edildiği, kayıp-kaçak ilan ve reklamların önünü kesmeliyiz. Şayet bunu hep beraber mücadele ederek başarabilirsek hem yayınlarımızın gelirleri artacak hem de idarecilerimiz ve yöneticilerimiz huzura kavuşacak. Gelin bugünü milat kabul edelim ve gelirinize ortak olan bu merdiven altı yayınların hayat damarlarını kurutalım.”