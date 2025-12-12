Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Uğurludağ’da gerçekleştirilen kapsamlı ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun’un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelinerek partinin yol haritası, örgüt çalışmaları ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu değişim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

TEŞKİLATLARLA BİRLİKTE SAHADA GÜÇLÜ MESAJ

CHP’li Talip Karadeniz, toplantıda işçiler, köylüler, emekçiler, gençler, kadınlar ve çocukların sorunları üzerine yoğunlaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin iktidar hedefine giden yolda her bir vatandaşımızın derdini çözmek, gençlerimizin hayallerini desteklemek, emekçimizin hakkını savunmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla güçlü bir dayanışma içinde çalışıyoruz.”

Toplantının ardından ilçe halkı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşların sorunları ve beklentileri dinlendi.

Karadeniz, program kapsamında Uğurludağ’daki resmi kurumlara da ziyaretlerde bulunulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Uğurludağ Belediye Başkanı Sn. Remzi Torun’a, Uğurludağ Kaymakamı Sn. Mustafa Düzgün’e, İlçe Emniyet Amiri Sn. İsmail Kızıltan’a ve tüm kurum çalışanlarına nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri bizleri memnun etmiştir.”

Karadeniz, Uğurludağ halkına ve esnafına gösterdikleri ilgi ve nezaket için de teşekkür ederek saha çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.

