Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerin 2025-2028 yıllarını kapsayacak olan Tarımsal Üretim Planlaması uygulamaları ile mevcut uygulamaların uyumlu hale getirildiğini ve 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2028 dönemini kapsayacak şekilde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için avcılığa ilişkin yükümlülük, sınırlama ve kuralların düzenlendiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle Çorum’da iç sularda av yasaklarının 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında olduğunu kaydeden Göktekin, Dereboğazı, Hatap, Koçhisar, Kunduzlu ve Yenihayat baraj göllerinde ticari olarak avlanmanın tamamen yasaklandığını, amatör balıkçılara ise Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde avlanmanın tamamen yasaklandığını ifade etti. Vatandaşların Bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunan Göktekin, toplam avlanabilir miktarlara dikkat etmelerini ve yasaklanan bölgelerde vatandaşların avlanmaması gerektiğini ifade ederek, av araçları ile avlanma kapasitelerine riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Editör: İHA AJANS