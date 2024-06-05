Çorum İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı üçüncü olağan toplantısı Muhammed Fatih Temur yönetiminde yapılan oturum ile gerçekleştirildi.

Yoklama ve bir önceki toplantıya ait karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Osmancık İlçesi Güney Mahallesi’nde bulunan 9 bin 657 metrekare yüzölçümlü kargir okul ve müştemilatının bulunduğu taşınmasın Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığını tahsisi görüşülerek onaylandı.



Toplantıda daha sonra İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 adet minibüs, 1 adet ekskavatör, 2 adet greyder ve 1 adet mobil konkasör aracının temin edilebilmesi için İller Bankası’ndan 60 milyon TL kredi kullanılması ve kredi işlemleri için İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’a yetki verilmesi konusu ele alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Sekreter Çıplak, ilimizdeki taş ocaklarındaki malzeme ile dere yataklarındaki örtü altı malzemenin azlığı nedeni ile 2023 yılında kendi sabit konkasörlerini kurmak ve mobil konkasör alımı için kredi talep ettiklerini, onayının 2024 yılında gelmesi nedeni ile sabit konkasörün kurulabildiğini söyledi.

Kurumun bünyesinde 24 yıllık greyderlerin ve en yenisi 18 yıllık işçi servisi minibüslerin hizmet verdiğini de söyleyen Çıplak, 2024 yılı için bütçeye koydukları minibüs ödeneğini de 5 adet kamyon alarak kamyon başına 750 bin TL kâr elde ettiklerini kaydetti.

Minibüslerin işçilerin çalışma alanlarına gitmesi için önemli olduğunu, mobil konkasörlerin alınması ile de zaman ve yoldan yıllık 4.3 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanacağını kaydeden Recep Çıplak bu araçlar sayesinde eksikliklerinin de giderilerek kırsala hizmetlerin daha verimli ulaştırılacağını açıkladı.



CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Saadettin Akgül de Özel İdare makine parkının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra son dönemde muhtarlardan gelen yol taleplerini anlatarak minibüs sayısının azaltılarak greyder gibi iş makinelerinin alımının artırılmasını talep etti.

Recep Çıplak da kurumun greyder ve iş makinesi parkının yeterli olduğunu, mobil konkasör ile minibüsün ise ihtiyaca yönelik alım olduğunu açıkladı.

KÖPRÜYE ONAY

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda daha sonra ise merkeze bağlı Şeyh Mustafa Köyü girişinde bulunan ve 1970’li yıllarda yapılan ve yıkılmak üzere olan eski köprünün yenilenmesi ile ilgili Köy İşleri Yol Ulaşım ve Altyapı Komisyonu’nun raporunu Mustafa Kemal Akpınar üyelerin bilgisine sundu. Akpınar, yerinde yaptıkları inceleme sonunda köprünün taş duvarı ve tabliyesinde sıkıntı olmadığını, dolgularında oturmalar bulunduğunu, korkulukların eskidiğini belirlediklerini, ayrıca köprünün genişleme ihtiyacı olduğunu anlattı. Komisyon Başkanı Akpınar, köprünün mevcut trafiği emniyetli olarak taşıyabilmesi için genişletilmesinin elzem olduğunu da kaydederek yeterli ödeneğin temin edilmesi halinde talebin uygun olduğunu açıkladı.