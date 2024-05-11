Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran, CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül ve MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, aldıkları ortak karar gereği, İl Genel Meclisi Üyeleri, Süper Lig mücadelesi veren Çorum FK’ya forma satın almak yoluyla destek verecekler.

İl Genel Meclisi’nin 37 üyesi bulunuyor.

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcuların imzaladığı ve tanesi 19 bin liradan satışa sunulmak kaydıyla hafta başında başlatılan kampanya dün gece 00.00 itibariyle sona erdi.