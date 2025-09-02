İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, son yıllarda ülkemizde ve özellikle Çorum’da ciddi bir kuraklık tehlikesi yaşandığını kaydederek, “Yağmurlarımız azaldı. Bu sene neredeyse hiç kar görmedik. Dolayısıyla yer altı su kaynaklarında ciddi düşüş yaşanıyor” dedi.

İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı 2. oturumunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunmasının ardından bir konuşma yapan Temur, Çorum’da ciddi bir kuraklık yaşandığını belirterek, “Her gün bir köyde maalesef kuyuların kuruduğu, suların çekilmesinden dolayı pompaların yandığı bilgisi bize geliyor ve yeni pompa noktasında talepler ulaşıyor” ifadesini kullandı.

“SU YOKSA HAYAT DA YOK”

Konuşmasında, bütün köylere çağrıda bulunan Temur, “Su yoksa hayat hiçbirimize yoktur. Tarih boyunca insanlık, suyun olduğu yerlerde hayatını idame ettirmiştir. Uygarlıklar suyun etrafında kurulmuştur. Geldiğimiz noktada belki önümüzdeki yıllarda bırakın bahçe sulamayı, hayvanlarımıza dahi içme suyu temin etmekte sıkıntı yaşayacağız. Artık vahşi sulamayı terk edelim, bilimsel yöntemlere, damlama sulama yöntemlerine geçmemiz lazım. İsrafın önüne geçmemiz lazım” dedi.

“KÖYLERİMİZDE BİRLİK OLMALIYIZ”

Köylerde birlikte hareket etme ruhunun pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen Temur, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Hiç değilse su konusunda bütün köylerde köylülerimizin beraber hareket etmesi lazım ve suyu doğru kullanıp doğru yönetmesi lazım. Allah’ın takdiri, yağmuru biz yağdıramayız ama elimizdeki kaynakların doğru kullanımını biz sağlayabiliriz. Suyu yoktan var edemeyiz ama olan suyumuzu hep beraber koruyabiliriz. Muhtarlarımıza ve köylülerimize büyük işler düşüyor. Lütfen su sıkıntısının ciddi anlamda farkına varın.”

“CİDDİ ŞEKİLDE SU STRESİ YAŞIYORUZ”

“Şuan, belediyelerimizin ve ilgili kurumlarımızın çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımıza bu stres yansıtılmıyor ama geri planda biliyorum ki bütün başkanlarımızın suyla ilgili ciddi sorunları var ve gece uykularının kaçtığını biliyorum. Bize de her gün bir iki köyden su sıkıntısı bilgisi geliyor.

Lütfen suyu israf etmeden idareli kullanın. Adamın evinin önüne bakıyorum, 5 dönüm bahçe ekmiş, bütün suyu neredeyse kendisi kullanıyor. Muhtarların bu işi ciddi şekilde ele alması lazım. Çünkü ciddi şekilde su stresi yaşıyoruz. İnşallah bol yağmur, bol kar yağar ve bu sıkıntıları atlatırız ama şuan bir gerçek var ve bu gerçeğe göre hareket etmek zorundayız.”

Muhabir: Haber Merkezi