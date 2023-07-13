HİTÜ’nün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İşletme bölümüne yeniden öğrenci alınması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulundu.

Böylelikle 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne 30 öğrenci alımı yapılacağı dile getirildi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE EĞİTİME DEVAM EDİYOR

Öte yandan İşletme bölümünde, 2019 yılında HİTÜ bünyesinde oluşturulan uluslararasılaşma stratejisi bağlamında eğitim-öğretim faaliyetleri uluslararası öğrencilerle devam ediyordu. Bölümde 21 farklı ülkeden 101 uluslararası öğrenci eğitimini sürdürüyor.

“İHTİSASLAŞMA ALANINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR”

Konu ile ilgili yapılan açıklamada İşletme Bölümü’nün HİTÜ’nün ihtisaslaşma alanı olan Makine ve İmalat Teknolojileri kapsamında önemli rol oynadığı da belirtildi.

Açıklamada: “Makine ve imalat teknolojileri alanında üretim sürecinin yanı sıra bu süreci destekleyen ve işletme verimliliğinde önemli payı olan yönetim, üretim, insan kaynakları, pazarlama, satış, finansman ve muhasebe gibi işletme fonksiyonlarının katkısı önem arz ediyor. Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2023 yılında 30 öğrenci alacak İşletme Bölümü ile aktif bölüm sayısı 8’e yükselmiş oldu” görüşüne yer verildi.