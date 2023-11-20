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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 26 Kasım’da Ahlatcı Çorum FK ile Altay arasında oynanacak olan 13.hafta maçı öncesinde iki takımın uzun süredir galibiyet alamaması dikkat çekiyor.

ÇORUM FK

6 MAÇTIR

KAZANAMIYOR

Milli ara öncesinde oynanan 12.hafta maçları sonunda, Ahlatcı Çorum FK 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 14 puanla 10.sırada yer alırken, attığı 17 gole karşılık 16 gol yedi. Ligdeki son galibiyetini 23 Eylül’de, sahasında Sakaryaspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Ahlatcı Çorum FK, sonrasında oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı.

ALTAY

92 GÜNDÜR

GALİBİYET

ALAMIYOR

12 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi alan ve topladığı 5 puanla son sırada yer alan Altay’ın galibiyet hasreti daha uzun. Siyah beyazlı, ekip, ligdeki son galibiyetini, 20 Ağustos’ta, sahasında Tuzlaspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı. İzmir temsilcisi, 2.haftadaki bu galibiyet sonrası çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve sadece 2 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takım, 7.haftada, deplasmanda Girsunspor’la 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra oynadığı 5 lig maçında da puan yüzü göremezken, Ziraat Türkiye Kupası’nda, 1 Kasım’da, Aliağa Futbol A.Ş. karşısında alınan 2-1’lik galibiyet camianın tek teselli kaynağı oldu.

ÇORUM FK’NIN

LİG KARNESİ

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 (D)

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…..1-2 D

Bandırmaspor…0-0 D

Eyüpspor……..2-3

Manisa FK…..2-2 D

Keçiörengücü…2-3

Kocaelispor……1-2 D

ALTAY’IN

LİG KARNESİ

Şanlıurfaspor…1-2 D

Tuzlaspor……..1-0

Kocaelispor……2-3 D

Göztepe……….0-1

Erzurumspor….0-4 D

Bodrum FK……1-1

Giresunspor…..0-0 D

Ümraniyespor…0-3

Gençlerbirliği….0-3 D

Sakaryaspor…..1-2

Bandırmaspor…0-2 D

Eyüpspor……...1-7