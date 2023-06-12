Amatör futbol liglerinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarda sportmenlik dışı davranışta bulunan iki kulüp yöneticisi İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Futbol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, U11 Futbol Ligi’nde, 10 Haziran Cumartesi günü 1907 Gençlikspor’la Kargıgücü arasında oynanan maçta 1907 Gençlikspor Yöneticisi Cumhur Sevinç, kendi oyuncusuna tokat attığı için, 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde de Bayat Belediye-Düvenci Belediye maçından sonra da Düvenci Belediyespor yöneticisi Yusuf Altun hakem triosunu tehdit ettiği için tedbirli olarak İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

Sevinç ve Altun’ın Disiplin Kurulu’na sevk kararları şöyle: “…Müsabaka Sonrasında hakemlerin hakem odasını terk ettikten hemen sonra Düvenci Belediye Spor Kulübü Yöneticisi Yusuf Altun’un hakem triosunu tehdit ettiği hakem ve gözlemci raporlarından anlaşılmış olup; adı geçen öneticinin tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine.

Müsabakanın 16. Dakikasında, 1907 Gençik Spor Kulübü yöneticisi Cumhur Sevinç, 1907 Gençlik Spor Kulübü’nün 23 forma numaralı kalecisi Dursun Poyraz Şener’in rakip takım sporcusu tarafından faule maruz kaldığı ve bu nedenle hakemin sahaya sağlık görevlisini davet ettiği, sağlık görevlisinin olay yerine daha intikal etmeden adı geçen yöneticinin yerde kalan kalecisi 23 forma numaralı Dursun Poyraz Şener’e “Sen nerde duruyorsun” sözlerini söyleyip, şiddetli bir tokat attığı ve bu nedenle müsabakadan ihraç edildiği hakem raporundan anlaşılmış olup; adı geçen yöneticinin tedbirli olarak Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.”