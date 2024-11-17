Kırıkkale'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada polis memuru ile bir yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Karakeçili ilçesi Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru A.A. idaresindeki 50 ACH 889 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu M.İ.E.H. (27) yönetimindeki 42 MV 5526 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü A.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu E.H.I. (80) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS