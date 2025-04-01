İlçede trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan bu uygulama 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 17’ye kadar devam edecek.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçemizde Ramazan Bayramı süresince yoğun trafik olması öngörüldüğünden 28 Mart - 06 Nisan günü saat 17.00’a kadar İlçemiz Sunguroğlu İlköğretim Okulu bahçesi ile Fatih Ortaokulu bahçesi kısa süreli araç park kullanımına sunulacaktır. Vatandaşlarımız bu iki okul bahçelerini araçlarını kısa süreli park amacıyla faydalanabileceklerdir.” ifadeleri paylaşıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ