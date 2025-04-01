Mali Genel Kurul Toplantısı Özgürler Düğün Salonunda gerçekleşti. Toplantıda Divan Vedat Canbek başkanlığında oluştu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Alaattin Kayaer bir konuşma yaptı. Kooperatif Muhasebe Müdürü Selahattin Yavuz gelir gider bütçesi ve bilançoyu okudu. 2023-2024 Mali Genel Kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.

Toplantıya Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Yardımcısı Mehmet Yetik, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu ve üyeler katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ