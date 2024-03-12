Alınan bilgiye göre A.Y. ve Y.F., otomobille gezdikleri esnada aralarında önceden alacak-verecek meselesi nedeni ile anlaşmazlık bulunan S.E., E.K.G., İ.Ş. ve A.Ö. tarafından Gülabibey Mahallesi Sanayi 4. Sokak üzerinde önleri kesilerek durduruldular.

Otomobillerden aşağı inen şahıslar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, A.Y. ve Y.F., vücutlarına isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandılar.

Kendi imkanları ile Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne giden yaralılar, doktorların müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Olay sonrası kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ