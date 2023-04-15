Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan 6 bin 301 kişiye, her bireye 500 TL olmak üzere toplam 3.150.500 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Gıda Bankası yerine sosyal destek kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal destek kartı uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Aşgın, sosyal destek kart kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki 86 yerel marketten alışveriş yapabildiklerini hatırlatarak, bayram öncesi yapılan bu ödemenin yerel esnafa da önemli bir katkı sunmuş olacağını ifade etti. (Haber Merkezi)