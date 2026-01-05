2025 yılına ilişkin sosyal destek projeleriyle ilgili yapılan bilgilendirmede, Çorum Belediyesi’nin yıl boyunca kapsamlı yardımlar ve hizmetler sunarak milyonlarca liralık destek sağladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“2025 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere; Sosyal Destek Kartı, doğalgaz, elektrik, kira destekleri ve gıda paketi yardımları aracılığıyla toplam 48 milyon 571 bin TL sosyal destek verildi. Ödüllü projeler arasında yer alan Sosyal Destek Kartı Uygulaması ile hem ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçları karşılandı hem de yerel esnaf desteklenerek şehir ekonomisine katkı sağlandı.

Çorum Belediyesi, 2025 yılında 4.087 öğrenciye toplam 6 milyon 232 bin 500 TL kırtasiye ve YKS sınav ücreti desteği sağladı. Üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için uygulanan “İlk Harçlık Bizden” Projesi kapsamında ise 102 öğrenciye toplam 1 milyon 20 bin TL nakdi eğitim desteği verildi.

2025 yılı içerisinde 222 aileye 900 kez ev temizliği hizmeti, 70 bin metrekare alanda ibadethane temizliği, Refakatçi Misafirhanesi’nde 947 kişiye konaklama, 710 yaşlı ve engelli vatandaşa kuaför hizmeti, 1.071 çocuğa bayramlık kıyafet desteği sundu.”

YAŞLILARA YÖNELİK YENİ PROJEYE BAKANLIK DESTEĞİ

“Çorum Belediyesi, 2026 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı projenin kabul edilmesiyle 2 milyon TL bakanlık desteği almaya hak kazandı.

Çorum Belediyesi, yeni yılda da sosyal destek projelerini çeşitlendirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı ve sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi sürdürecek.”

