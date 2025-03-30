Sungurlu İHL mezunları her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri iftar programını bu yılda gerçekleştirdi. İHL pansiyonundaki iftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri Şakir Demirel, Nazim Gürgil, halen çalışan, emekli öğretmen, mezun öğrenciler ve pansiyonda kalan öğrenciler katıldı.

Sungurlu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olup Türkiye’nin değişik yerlerinde ve sektörlerinde görev yapan okulun mezunları birlikte oruç açarak eski günleri yad etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açan mezunlar, yemeğin ardından çay sohbetinde hasret giderdi.

Editör: Haber Merkezi