Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Çok Amaçlı Spor Sahası Projesi” hayata geçirilecek. Öğrencilerin, voleybol, basketbol, hentbol, badminton gibi sporları yapabileceği spor sahası yapımı için Çorum Belediyesi ekipleri proje çalışmalarını başlattı.



AŞGIN İNCELEDİ

Okul bahçesindeki çalışmaları Başkan Yardımcıları ile inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, okul yöneticilerinden Çok Amaçlı Spor Sahası Projesi hakkında bilgiler aldı. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinin Albayrak Caddesi tarafını genişleterek, projenin uygulanacağı alanı Çorum Belediyesi olarak hazırlayacaklarını açıklayan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olduk. Okullarımızdan gelen talepleri anında değerlendirerek eğitime ve gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İmam Hatip Lisesi’ne yapılacak olan spor sahası projesini önemsiyoruz. Gençlerimiz burada eğitim ve öğretimin yanı sıra soysal ve spor etkinliklerine de katılarak her alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmuş olacak.” dedi.

PROJE OKULU

DİNLETİ SUNDU

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, okul bahçesinde yaptığı incelemenin ardından, okul binasını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu öğrencilerinin müzik dinletisine de katılan Başkan Aşgın, yetenekleriyle gelecek vaat eden öğrencileri tebrik etti.