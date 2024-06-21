Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki yeni rakiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, geçen sezon Süper Lig’e direkt yükselen Eyüpspor’un şampiyon kadrosundan Adrien Regattin’i kadrosuna kattı. 32 yaşındaki Faslı 10 numara, Sportif Direktör Abdülhamit Yıldız’ın da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Eyüpspor formasıyla 28 lig maçında 2058 dakika süre alan ve 7 gol atıp 2 de asist yapan Regattin, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta sahada 71 dakika kaldı.